Кто из киевлян получит бесплатные двухзонные электросчетчики в августе (адреса)

Столичные энергетики в августе смонтируют в домах киевлян 3000 двухзонных электросчетчиков. ДТЭК назвала адреса домов, где будут проведены соответствующие работы.

Об этом пишет 100realty.ua

Клиенты получат современные приборы учета, позволяющие экономить на оплате за свет. Средства на их установку предусмотрены инвестиционной программой компании, а следовательно горожане получат новые счетчики совершенно бесплатно.

В Украине для бытовых клиентов предусмотрена возможность пользоваться двухзонным тарифом при оплате за свет.

Стоимость киловатт:

днем ​​(с 7:00 до 23:00) составляет: до 100 кВт/ч – 0,9 грн за киловатт-час, а выше 100 кВт/ч – 1,68 грн за киловатт-час,

ночью (с 23:00 до 7:00) тариф вдвое ниже: до 100 кВт/ч – 0,45 грн, а свыше 100 кВт/ч – 0,84 грн.

«По расчетам наших специалистов, двухзонный (день/ночь) тариф позволяет, в среднем экономить ежемесячно от 10 до 25% на оплате за свет. В Киеве уже работают 185 000 счетчиков, которые могут быть настроены на двухзонный экономный тариф. К концу года их количество вырастет еще более чем на 15%”, – говорят в компании.

Где бесплатно заменят счетчики в Киеве в августе:

ул. Пушкинская, 2 -4/7; ул. Пушкинская, 8А-8Б; ул. Пушкинская, 10; ул. Прорезная, 4; ул. Прорезная, 6; ул. Прорезная, 9; ул. Прорезная, 11; ул. Владимирская, 5; ул. Владимирская, 7 ул. Владимирская, 9; ул. Пушкинская, 12; ул. Пушкинская, 14; бул. Шевченко, 6; ул. Пушкинская, 23-А, Б; ул. Пушкинская, 25; ул. Туполева Академика, 18; ул. Туполева Академика, 18-А; ул. Туполева Академика, 20; ул. Туполева Академика, 20-А; ул. Туполева Академика, 20-Б; ул. Туполева Академика, 22; ул. Туполева Академика, 24; ул. Турчина Игоря (Блюхера Василия), 13; ул. Турчина Игоря (Блюхера Василия), 15; ул. Турчина Игоря (Блюхера Василия), 17; ул. Турчина Игоря (Блюхера Василия), 9; ул. Турчина Игоря (Блюхера Василия), 11-А; ул. Турчина Игоря (Блюхера Василия), 1/15; ул. Турчина Игоря (Блюхера Василия), 2/17.

Перед тем, как проводить монтажные работы, специалисты ДТЭК Киевские электросети заранее информируют об этом жителей. Размещают в домах объявления, где указывают дату выполнения работ и контактный телефон ответственного лица компании.

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