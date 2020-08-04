Социологи исследовали причины безработицы людей с высшим образованием

Официальная статистика зарегистрированных безработных в Украине держится на уровне 516 тыс. С начала карантина 54% украинцев нашли работу в сфере сельского хозяйства, ранее часть из них работали в торговле. Примерно половина всех безработных – это люди с высшим образованием.

Такую тенденцию показали данные Госкомстата. Можно предположить, что в Украине высшее образование не гарантирует получение работы.

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Проблема не в том, что нельзя найти какую-то работу, а в том, что большинство вакансий низкооплачиваемые, говорит руководитель отдела исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Людмила Черненко. Поэтому люди отказываются от таких вакансий. А работу с более высоким заработком не находят.

По ее словам, тему с образованием можно разделить на две. Первая – о людях, которые действительно получили знания и диплом был официальным сертификатом этих знаний. И когда люди практически не учатся, а только получают диплом. Это стало признаком последних лет.

“Есть целый сегмент получателей дипломов без соответствующих знаний. И, к сожалению, это происходит и на уровне высшего образования, поскольку в обществе нет запроса на знания, а есть запрос на дипломы. Я ожидаю, что произойдет значительная трансформация и высшее образование будет менее нужным. Люди будут искать другие пути для получения квалификации и навыков”, – говорит Людмила Черненко.

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По ее мнению, за весь период независимости высшее образование было единственным фактором, который снижает риски бедности.

“Даже если человек не работает по полученной специальности, у него больше шансов заработать. Возможно, это можно объяснить лучшей адаптивностью. Образованные люди лучше реагируют на изменения, им легче ориентироваться в том же поиске работы, и, конечно, работодатели отдают предпочтение таким специалистам”, – говорит эксперт.

