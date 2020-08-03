Смартфон среднего класса One Fusion + доступен уже в Индии, Латинской Америке и Европе. Сегодня, Motorola One Fusion + выходит на новый рынок, а именно североамериканский. Цена определена в размере 399 долл. Приобрести смартфон можно через официальный сайт Motorola, T-Mobile и AT&T.

Напомним характеристики Motorola One Fusion +:

6,5-дюймовый IPS ЖК-дисплей;

разрешение Full HD + (2340 × 1080);

чипсет Qualcomm Snapdragon 730;

оперативная память 6Гб;

внутренняя память 128 Гб;

операционная система Android 10;

основная квадрокамера с датчиками 64Мп + 8Мп + 5Мп + 2Мп;

датчик отпечатков пальцев;

фронтальная камера 16Мп;

аккумулятор емкостью 5000 мАч;

быстрая зарядка 15Вт.