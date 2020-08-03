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Motorola One Fusion + выходит на новый рынок

Motorola One Fusion + выходит на новый рынок

Смартфон среднего класса One Fusion + доступен уже в Индии, Латинской Америке и Европе. Сегодня, Motorola One Fusion + выходит на новый рынок, а именно североамериканский. Цена определена в размере 399 долл. Приобрести смартфон можно через официальный сайт Motorola, T-Mobile и AT&T.

Напомним характеристики Motorola One Fusion +:

6,5-дюймовый IPS ЖК-дисплей;
разрешение Full HD + (2340 × 1080);
чипсет Qualcomm Snapdragon 730;
оперативная память 6Гб;
внутренняя память 128 Гб;
операционная система Android 10;
основная квадрокамера с датчиками 64Мп + 8Мп + 5Мп + 2Мп;
датчик отпечатков пальцев;
фронтальная камера 16Мп;
аккумулятор емкостью 5000 мАч;
быстрая зарядка 15Вт.

По материалам iTechua
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