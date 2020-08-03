0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Экономика Швеции сократилась на 8,6%, несмотря на отсутствие локдауна

Экономика Швеции сократилась на 8,6%, несмотря на отсутствие локдауна

Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,6%, несмотря на то, что страна не вводила жесткого карантина.

Как пишет “Европейская правда” со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют предварительные оценки статистического ведомства Швеции.

ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 8,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.

“Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП, возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени”, – отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.