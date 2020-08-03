Экономика Швеции сократилась на 8,6%, несмотря на отсутствие локдауна

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,6%, несмотря на то, что страна не вводила жесткого карантина.
Как пишет “Европейская правда” со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют предварительные оценки статистического ведомства Швеции.
ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 8,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.
“Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП, возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени”, – отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за августВчера, 10:00 - 2401 11
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 9089 9
В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грнВчера, 09:12 - 702 7
В МВД анонсировали появление шерифовВчера, 12:05 - 3008 6
В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"Вчера, 12:30 - 527 5
Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорийВчера, 08:00 - 14017 3
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 9089 9
Кабмин изменил методику определения "элитности" автоВчера, 16:00 - 3721
В МВД анонсировали появление шерифовВчера, 12:05 - 3008 6
Украинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентамВчера, 11:10 - 2702 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Позавчера, 12:10 - 619
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 534
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 693
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 612
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 855