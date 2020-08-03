Экономика Швеции сократилась на 8,6%, несмотря на отсутствие локдауна

Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,6%, несмотря на то, что страна не вводила жесткого карантина.

Как пишет “Европейская правда” со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют предварительные оценки статистического ведомства Швеции.

ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 8,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.

“Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП, возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени”, – отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.