Правительство утвердило требования к оформлению и использованию таможенных деклараций

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Кабинет Министров утвердил требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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В министерстве пояснили, что решение принято во исполнение закона “О режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы” и Таможенного кодекса.
Постановлением утверждено положение о таможенных декларациях отдельных типов, в котором определены требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов, форма транзитного сопроводительного документа. Также внесены изменения в Положение о таможенных декларациях, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 21 мая 2012 года № 450.
Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла Закон “О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы”. Закон предусматривает присоединение к соответствующей Конвенции после успешного тестирования Системы общего транзита (NCTS) в Украине (процесс займет около года). Членами этой Конвенции являются 35 стран.
В апреле 2010 года подразделения Гостаможслужбы начали тестирование софта для присоединения к NCTS, благодаря чему украинский бизнес сможет подавать одну таможенную декларацию при перемещении груза 35 странами.
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