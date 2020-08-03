Украинцы несут деньги в банки: объемы депозитов растут

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Во II квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Гривневые средства на счетах в банках выросли на 9% за квартал (+24,6% г/г).
Гривневые вклады населения выросли на 10,9% (+24,1% г/г) за II квартал, в основном за счет вкладов по требованию. Такой прирост положительно контрастирует с кризисами прошлых лет, когда вкладчики активно забирали средства из банков.
Благодаря снижению учетной ставки и стабильности депозитной базы продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам населения (9,6% годовых на конец июня и меньше 9% на конец июля), что способствует снижению стоимости кредитов в национальной валюте. Стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях. Благодаря укреплению гривны уровень долларизации депозитов во II квартале снизился на 3.8 п.п. до 40,7%.
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