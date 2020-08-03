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Украинцы несут деньги в банки: объемы депозитов растут

Украинцы несут деньги в банки: объемы депозитов растут

Во II квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Гривневые средства на счетах в банках выросли на 9% за квартал (+24,6% г/г).

Гривневые вклады населения выросли на 10,9% (+24,1% г/г) за II квартал, в основном за счет вкладов по требованию. Такой прирост положительно контрастирует с кризисами прошлых лет, когда вкладчики активно забирали средства из банков.

Благодаря снижению учетной ставки и стабильности депозитной базы продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам населения (9,6% годовых на конец июня и меньше 9% на конец июля), что способствует снижению стоимости кредитов в национальной валюте. Стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях. Благодаря укреплению гривны уровень долларизации депозитов во II квартале снизился на 3.8 п.п. до 40,7%.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января т. г. (474,4 млрд грн).
  • Ранее ФГВФЛ разрабатывал законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планировалось введение поэтапного увеличения до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

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По материалам Finance.UA
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