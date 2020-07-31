Цены на серебро бьют рекорды: причины и прогнозы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июле серебро подорожало на 34% – это самый большой скачок за месяц с декабря 1979 года. 4 августа октябрьский фьючерс на драгоценный металл достиг $2000,6 за тройскую унцию, установив новый исторический рекорд.
Интерес к серебру и золоту растет на фоне опасений роста инфляции. Инвесторы видят в драгоценных металлах страховку от такого развития событий. Еще один фактор увеличения интереса – низкая доходность гособлигаций.
Аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер объясняет, что росту спроса на серебро помогает его использование в производстве электроники, солнечных батарей, материалов для защитных масок и перчаток, пишет “Минфин”.
Темпы роста цены на серебро в начале года были ниже темпов роста цен на золото. В марте унция золота стоила в рекордные 125 раз дороже, чем унция серебра. С того момента серебро подорожало на более чем 100%, а золото – только на 30%.
По темпам роста стоимости серебро может продолжить обгонять золото.
По последним данным, серебро стоило чуть больше $24 за унцию. Аналитики UBS прогнозируют, что цена в течение полугода вырастет до $26.
Специалисты Morgan Stanley делают более осторожный прогноз. Они считают, что для стабильного роста цены металла необходим более мощный промышленный спрос.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август7 ч. назад - 1858 9
В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грн8 ч. назад - 561 6
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 12563 6
В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"5 ч. назад - 352 5
В МВД анонсировали появление шерифов5 ч. назад - 2349 4
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 12563 6
Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорий9 ч. назад - 8696 3
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 4156 3
В МВД анонсировали появление шерифов5 ч. назад - 2349 4
Украинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентам6 ч. назад - 1886 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Вчера, 12:10 - 528
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюПозавчера, 10:15 - 501
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 671
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 589
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 837