Украинские компании и иностранцы за неделю избавились от ОВГЗ на 2 млрд грн

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По состоянию на 5 августа портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) составил 877,12 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю – с 29 июля, когда он составлял 879,34 млрд грн, – объем сократился на 2,22 млрд грн.
Это сокращение обязано, во-первых, компаниям, которые урезали портфель на 1,55 млрд грн. Во-вторых, иностранцам (нерезидентам), которые сократили его на 1,49 млрд грн. Банки же нарастили портфель на 620 млн грн. НБУ традиционно оставил его таким же.
Структура держателей облигаций (доля):
Инфографика: НБУ
Напомним, с 22 по 29 июля портфель украинских ОВГЗ увеличился на 10,19 млрд грн. Это увеличение также было обязано банкам, которые нарастили портфель на 9,35 млрд грн. Иностранцы сократили портфель на 380 млн грн. Юрлица уменьшили его на 150 млн грн. Нацбанк традиционно оставил его таким же.
Структура держателей облигаций выглядела следующим образом:
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