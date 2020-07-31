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Вторая волна пандемии и трансграничных ограничений могут нанести экономике новый удар - экономист

Вторая волна пандемии и трансграничных ограничений могут нанести экономике новый удар - экономист

НБУ ухудшил ключевые маяки для экономики Украины на 2020 год. Согласно новым ожиданиям регулятора, падение ВВП составит минус 6%, при таком же уровне инфляции. А безработица вырастет до почти 10%, передает “5 канал”.

“Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление, ослабление карантинных ограничений способствует оживлению деловой активности. Ситуация на рынке труда хоть и остается хуже, чем до коронакризиса, но демонстрирует признаки стабилизации”, – считает глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Независимые эксперты, в свою очередь, более пессимистичны в своих оценках. Ведь новая волна пандемии и усиление трансграничных ограничений могут нанести мировой экономике еще один удар. А это – очередное обострение проблем с безработицей как в Украине, так и в Европе.

Экономист и управляющий партнер консалтинговой компании Юрий Нетесанный отмечает: “В целом, определенная часть этих людей находится в отпусках за собственный счет, часть работает неофициально и получает средства другим путем. И поэтому оценить реальные цифры довольно сложно”.

И добавляет: “Предприятиям следует ценить те доходы, которые есть, и те продажи, которые они формируют. А сотрудникам и гражданам… держаться за те рабочие места и те доходы, которые они сегодня имеют. И экономить средства. Потому что не исключен вариант, что вторая волна начнется с середины осени и может задеть и Украину”.

По материалам 5 канал
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