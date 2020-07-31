Северный поток-2: Арендатор способной достроить газопровод баржи отказался от участия в проекте

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Российская компания Межрегионтрубопроводстрой, которая арендует баржу-трубоукладчик Фортуна, не участвует и не намерен участвовать в достройке Северного потока-2.
Об этом представитель компании сообщил в комментарии РБК.
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Судно Фортуна соответствует техническим требованиям для достройки газопровода.
При этом компания не является владельцем Фортуны, но арендует ее по договору для использования в других проектах.
Фортуна 3 июля получила разрешение датского регулятора на работу «как отдельно, так и в сочетании с судами с динамическим позиционированием».
Само судно не совсем подходит для укладки глубоководных участков и не оснащено системой динамического позиционирования, что сделало бы укладку труб Фортуной очень медленной и потребовало бы дополнительных согласований.
Вместе с тем другой российский трубоукладчик Академик Черский пришел на Балтику еще два месяца назад, но до сих пор стоит в немецком порту Мукран. Работа этих судов в тандеме могла бы стать решением проблемы со строительством газопровода, после того как США ввели санкции против компаний, связанных с Северным потоком-2, и трубоукладчик Allseas в декабре 2019 года вышел из проекта.
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