Заправить автомобиль станет дороже: прогноз цен на топливо в августе

В июне бензины и дизтопливо подорожали на 80 копеек, автогаз – на 39 копеек. По мнению экспертов топливного рынка, главная причина – ослабление гривны. Ведь бензин и дизтопливо Украина закупает за рубежом за валюту. Но не только колебания курса иностранных денег стало причиной роста цен на топливо на автозаправках. Потенциал для подорожания еще остался, поэтому АЗС продолжат поднимать ценники в августе.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Заправить полный бак бензином А-95+ обойдется в 1175 грн. Это на 43 грн дороже, чем в начале июля. Литр бензина этой марки подорожал на 88 копеек.

Бензин А-95 на АЗС уже продают на 80 копеек дороже, А-92 – на 81 копейку, дизтопливо – на 78. Сжиженный газ подорожал на 39 копеек.

Падение гривны – главный фактор, почему бензин и топливо подорожали, отмечают эксперты. Относительно доллара и евро национальная валюта потеряла 1-1,5 грн.

Что касается цен на сжиженный газ, то они напрямую не зависят от рынка нефти, поскольку в мире сжиженный газ не всегда используется как автогаз, а больше в промышленности и в быту. На цену больше влияет курс национальной валюты.

Каждый процент роста цен на границе приводит к поднятию цен в рознице на 10 копеек за литр через две недели.

“Поскольку в июле цены выросли на 12%, то они создают потенциал для повышения цен на 1,2 грн”, – отмечает Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ “Психея”.

Так же ослабление гривны на 10 копеек приводит к поднятию ценников на АЗС на 7-8 копеек за литр топлива через две недели.

“Поскольку в июле национальная валюта ослабла к доллару и евро на 1,3-1,5 грн, то это дает около гривны потенциала для подорожания. Суммарно получается, что уже сформировался потенциал для подорожания нефтепродуктов на две гривны. Восемьдесят копеек мы уже видим в цене. В ближайшую неделю мы увидим рост цен на 30 копеек. И в следующие два-три недели мы увидим подорожание еще на 80 копеек. Если курс не будет меняться, то на 30-40 копеек топливо продолжит дорожать еженедельно. Это тот запас роста, который уже сформирован”, – говорит Геннадий Рябцев.

Кроме этого, в течение августа могут меняться котировки на нефть и нефтепродукты, что дополнительно повлияет на цены на АЗС до конца месяца.

Сжиженный газ тоже подорожает. Артем Куюн прогнозирует, что цены на сжиженный газ вырастут в группе более чем на 1000 грн за тонну.

“Это будет плюс 60 копеек на литр. Чтобы обновлять запасы, АЗС нужно закупать ресурс, который уже дороже. Если не будет форс-мажоров, то цены могут вырасти до 50-70 копеек”, – говорит заместитель директора “Консалтинговой группы А-95” Артем Куюн.

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