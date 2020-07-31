В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За нарушение правил парковки транспортных средств в июле в городской бюджет поступило 1,55 млн грн.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.
В среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 автомобилей. Так, например, в течение июля эвакуированы 5585 автомобилей.
Среди наиболее частых нарушений:
Напоминаем, кроме непосредственно штрафа в размере 510 грн, нарушители также должны заплатить за услуги эвакуатора – 1270 грн, а также за пребывание автомобиля на штрафплощадке – 144 грн/сутки. Таким образом, нарушители оплачивают три квитанции.
«Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получение автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос возврата эвакуированной машины онлайн», – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.
В Департаменте призвали водителей парковаться только на специально отведенных для этого площадках. С их размещением можно ознакомиться по ссылке. Также можно воспользоваться услугами коммерческих паркингов. Ближайший можно найти здесь.
Для удобства водителей город разработал несколько вариантов оплаты за парковку:
Купить талоны можно любым удобным способом – в киоске «Пресса» или заказать доставку онлайн.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 6257 26
Украинцы смогут попасть в ЕС не ранее конца сентябряПозавчера, 08:11 - 10462 9
Стартовал ремонт дороги Днепр - Николаев (фото)Вчера, 14:18 - 1306 6
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 2572 3
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 5781 3
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 6257 26
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 5781 3
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 2572 3
Курс наличного доллараВчера, 12:45 - 2373
Сколько зарабатывают HR-специалисты в УкраинеВчера, 12:02 - 1936
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Вчера, 12:10 - 375
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюПозавчера, 10:15 - 450
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 619
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 560
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 807