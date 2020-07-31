0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грн

В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грн

За нарушение правил парковки транспортных средств в июле в городской бюджет поступило 1,55 млн грн.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

В среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 автомобилей. Так, например, в течение июля эвакуированы 5585 автомобилей.

Среди наиболее частых нарушений:

  • остановка на велосипедных полосах и полосах общественного транспорта;
  • на пешеходных переходах;
  • на выездах из близлежащих территорий, на перекрестках и т.д.

Напоминаем, кроме непосредственно штрафа в размере 510 грн, нарушители также должны заплатить за услуги эвакуатора – 1270 грн, а также за пребывание автомобиля на штрафплощадке – 144 грн/сутки. Таким образом, нарушители оплачивают три квитанции.

«Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получение автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос возврата эвакуированной машины онлайн», – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

В Департаменте призвали водителей парковаться только на специально отведенных для этого площадках. С их размещением можно ознакомиться по ссылке. Также можно воспользоваться услугами коммерческих паркингов. Ближайший можно найти здесь.

Для удобства водителей город разработал несколько вариантов оплаты за парковку:

  • парковочные талоны;
  • мобильные приложения;
  • SMS;
  • паркоматы;

Купить талоны можно любым удобным способом – в киоске «Пресса» или заказать доставку онлайн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.