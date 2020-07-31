В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грн

За нарушение правил парковки транспортных средств в июле в городской бюджет поступило 1,55 млн грн.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

В среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 автомобилей. Так, например, в течение июля эвакуированы 5585 автомобилей.

Среди наиболее частых нарушений:

остановка на велосипедных полосах и полосах общественного транспорта;

на пешеходных переходах;

на выездах из близлежащих территорий, на перекрестках и т.д.

Напоминаем, кроме непосредственно штрафа в размере 510 грн, нарушители также должны заплатить за услуги эвакуатора – 1270 грн, а также за пребывание автомобиля на штрафплощадке – 144 грн/сутки. Таким образом, нарушители оплачивают три квитанции.

«Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получение автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос возврата эвакуированной машины онлайн», – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

В Департаменте призвали водителей парковаться только на специально отведенных для этого площадках. С их размещением можно ознакомиться по ссылке. Также можно воспользоваться услугами коммерческих паркингов. Ближайший можно найти здесь.

Для удобства водителей город разработал несколько вариантов оплаты за парковку:

парковочные талоны;

мобильные приложения;

SMS ;

; паркоматы;

Купить талоны можно любым удобным способом – в киоске «Пресса» или заказать доставку онлайн.

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