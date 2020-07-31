Samsung закроет свой последний завод по производству компьютеров в Китае

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Samsung Electronics объявила о намерении прекратить работу своего последнего завода по производству компьютеров в Китае. Как и многие другие компании, южнокорейский технологический гигант переосмысливает свои производственно-сбытовые цепочки на фоне роста цен на рабочую силу в Китае, торговой войны между США и Китаем, и влияния пандемии коронавируса на производство.
По данным газеты South China Morning Post, это решение затронет примерно 1700 сотрудников Samsung, работающих по контракту на производственном объекте Samsung Electronics Suzhou Semiconductor (SESS) в Индустриальном парке Сучжоу. Как сообщает газета, в 2012 году на заводе было произведено и поставлено товаров на $4,3 млрд, но к 2018 году объёмы поставок с этого объекта сократились до $1 млрд.
Пресс-секретарь Samsung отказалась прокомментировать информацию об объёмах производства завода, а также сообщить подробности о возможных увольнениях его сотрудников. «Китай остаётся важным рынком для Samsung, и мы будем продолжать предоставлять продукты и услуги высокого качества для китайских потребителей», — указано в сообщении компании.
Samsung закрыла свой последний завод по производству смартфонов в Китае в прошлом году. В число имеющихся у неё в настоящее время в Китае производственных мощностей входят два завода по производству полупроводников, размещённые в Сучжоу и Сиане.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 4702 26
Украинцы смогут попасть в ЕС не ранее конца сентябряПозавчера, 08:11 - 9381 9
Стартовал ремонт дороги Днепр - Николаев (фото)Вчера, 14:18 - 1103 5
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 1384 2
Нацкомиссия по тарифам утвердила сниженные "зеленые" тарифыПозавчера, 09:47 - 919 2
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 4702 26
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 3142 2
Курс наличного доллараВчера, 12:45 - 2189
Сколько зарабатывают HR-специалисты в УкраинеВчера, 12:02 - 1846
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 1384 2
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Вчера, 12:10 - 326
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюПозавчера, 10:15 - 433
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 604
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 557
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 794