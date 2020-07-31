Samsung закроет свой последний завод по производству компьютеров в Китае

Samsung Electronics объявила о намерении прекратить работу своего последнего завода по производству компьютеров в Китае. Как и многие другие компании, южнокорейский технологический гигант переосмысливает свои производственно-сбытовые цепочки на фоне роста цен на рабочую силу в Китае, торговой войны между США и Китаем, и влияния пандемии коронавируса на производство.

По данным газеты South China Morning Post, это решение затронет примерно 1700 сотрудников Samsung, работающих по контракту на производственном объекте Samsung Electronics Suzhou Semiconductor (SESS) в Индустриальном парке Сучжоу. Как сообщает газета, в 2012 году на заводе было произведено и поставлено товаров на $4,3 млрд, но к 2018 году объёмы поставок с этого объекта сократились до $1 млрд.

Пресс-секретарь Samsung отказалась прокомментировать информацию об объёмах производства завода, а также сообщить подробности о возможных увольнениях его сотрудников. «Китай остаётся важным рынком для Samsung, и мы будем продолжать предоставлять продукты и услуги высокого качества для китайских потребителей», — указано в сообщении компании.

Samsung закрыла свой последний завод по производству смартфонов в Китае в прошлом году. В число имеющихся у неё в настоящее время в Китае производственных мощностей входят два завода по производству полупроводников, размещённые в Сучжоу и Сиане.