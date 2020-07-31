Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточились

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Кабмин принял постановление №632 “Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи”. Данный документ позволяет искусственно увеличить средний доход семьи, после чего семья будет получать соцпомощь значительно меньшего размера, или же вообще не будет иметь на нее право. Эксперты говорят, что таким образом государство сэкономит на выплатах социальной помощи.
Об этом сообщает газета “Экспресс”.
По словам заместителя начальника управления социальной защиты департамента гуманитарной политики городского совета Леси Дронь, теперь, чтобы посчитать среднемесячный совокупный доход семьи, необходимо общую сумму общего дохода за определенный законодательством период поделить на 6.
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А чтобы вычислить среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи, нужно среднемесячный совокупный доход семьи разделить на количество членов семьи.
Эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Прищулина рассказала, что будут учитываться следующие выплаты:
При этом не будут учитываться такие доходы:
Теперь, как видим, в совокупный доход включают денежное обеспечение военнослужащих и субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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