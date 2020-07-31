На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

Министерство образования и науки инициировало возврат части секвестрованных средств для доплат молодым учителям в размере 1,55 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции сказал в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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“Министерство инициировало возврат части секвестрованных средств относительно доплаты молодым учителям. У нас где-то 1,55 млрд (грн предусматривается. – Ред.). На сегодня ведем диалог, спасибо за поддержку профсоюзам, потому что мы все же боремся за 822 постановление, или будем предлагать его определенную альтернативу относительно повышения социального статуса, социальных гарантий учителей”, – сказал Сергей Шкарлет.

Напомним, Минцифры провело детальное исследование подключения социальных объектов к фиксированному интернету, в частности – школ.