На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

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Министерство образования и науки инициировало возврат части секвестрованных средств для доплат молодым учителям в размере 1,55 млрд грн.
Об этом во время пресс-конференции сказал в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
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“Министерство инициировало возврат части секвестрованных средств относительно доплаты молодым учителям. У нас где-то 1,55 млрд (грн предусматривается. – Ред.). На сегодня ведем диалог, спасибо за поддержку профсоюзам, потому что мы все же боремся за 822 постановление, или будем предлагать его определенную альтернативу относительно повышения социального статуса, социальных гарантий учителей”, – сказал Сергей Шкарлет.
Напомним, Минцифры провело детальное исследование подключения социальных объектов к фиксированному интернету, в частности – школ.
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