0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

Министерство образования и науки инициировало возврат части секвестрованных средств для доплат молодым учителям в размере 1,55 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции сказал в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Читайте также: В Слуге Народа объяснили судьбу учителей-пенсионеров

“Министерство инициировало возврат части секвестрованных средств относительно доплаты молодым учителям. У нас где-то 1,55 млрд (грн предусматривается. – Ред.). На сегодня ведем диалог, спасибо за поддержку профсоюзам, потому что мы все же боремся за 822 постановление, или будем предлагать его определенную альтернативу относительно повышения социального статуса, социальных гарантий учителей”, – сказал Сергей Шкарлет.

Напомним, Минцифры провело детальное исследование подключения социальных объектов к фиксированному интернету, в частности – школ.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минобразования
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.