Максим Ференц: Украинские инвесторы и борьба с грязными деньгами в Польше

Все чаще польские налоговые органы прибегают к блокадам банковских счетов и имущества предпринимателей. Инструмент, который должен был стать исключительным и мощнейшим «ядерным оружием» для борьбы с финансовыми мошенниками, увы, довольно быстро вошел в конвенционный арсенал государственных органов.

Опасения, что убийственные для любого бизнеса блокирования счетов будут использоваться чиновниками под любым предлогом, оказались реальными и для украинских инвесторов в Польше.

Субъекты, чьи счета были заблокированы, практически не имеют шансов изменить такое положение вещей, поскольку блокирование банковского счета или замораживание имущества предпринимателя налоговыми органами практически не подлежит оперативному обжалованию.

Согласно данным министерства финансов Республики Польша, лишь в 2019 году количество субъектов, в отношении которых были применены инструменты в виде блокады банковских счетов, выросло в десятки раз по сравнению с предыдущим периодом.

Так, в 2019 году государственными органами было проведено 526 блокад банковских счетов субъектов предпринимательской деятельности на общую сумму 66 594 424 злотых (более 15 000 000 евро – ред.). Эксперты предрекают стремительный рост применения блокад банковских счетов также в 2020 году, в связи с их высокой эффективностью в борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

Такое положение дел продолжается уже более 2 лет – с момента когда 13 июля 2018 г. в Польше вступил в силу Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, который имплементирует положения IV Директивы в польскую правовую систему.

Целью AML, то есть Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма должно было быть повышение эффективности систем предотвращения финансирования терроризма и противодействия отмыванию денег.

Поскольку предприниматели практически не имеют оперативных инструментов для обжалования действий государственных органов, призванных бороться с отмыванием грязных денег, а следствия и судебные разбирательства могут длиться годами (что фактически означает смерть бизнеса), украинским инвесторам, которые работают на польском (и европейском – авт.) рынке, стоит внедрять на своих предприятиях превентивные меры финансовой безопасности, предусмотренные польским законодательством.

Определение отмывания денег содержится в ст. 299 § 1 Уголовного кодекса Республики Польша и означает совершение запрещенного деяния, которое заключается в приеме, передаче или перемещении через границу, помощи в передаче в собственность или ведение иной деятельности, которая может сорвать или существенно помешать определению преступного происхождения или места размещения, а также выявлению, изъятию или конфискации платежных средств, финансовых инструментов, ценных бумаг, валютных ценностей, имущественных прав или иного движимого и недвижимого имущества. Вышеуказанные действия наказываются лишением свободы от 6 месяцев до 8 лет.

Законодательство в сфере финансовой безопасности в Польше предусмотрело новые обязанности для предпринимателей. В соответствии с нормами нового закона банки, кредитные союзы, клиринговые агентства, предприятия, работающие на регулируемых рынках, компании, осуществляющие обмен валют, страховые агентства, брокеры по недвижимости, адвокаты, юрисконсульты, нотариусы, налоговые консультанты, аудиторы, почтовые операторы, предприниматели, работающие в сфере лотерей и азартных игр, кредитные учреждения, предприниматели, которые предлагают услуги виртуального офиса, а также все предприниматели, которые осуществляют операции с наличными на сумму не менее 10 000 евро, является т.н. «обязательными институтами».

На практике, эта норма закона распространяется на каждого предпринимателя, который проведет транзакцию на сумму, превышающую упомянутые выше 10 000 евро. Только одна такая операция может привести к тому, что предприниматель станет «обязательным институтом» и ему придется ввести на своем предприятии предусмотренные законодательством меры финансовой безопасности.

Итак, фактически, польское законодательство возлагает на предпринимателей целый комплекс мер по финансовой безопасности.

Все «обязательные институты» обязаны проводить мониторинг риска отмывания денег и финансирования терроризма и оценивать риск подобных явлений, учитывая тип транзакции, вид товара, время продолжения и цели деловых отношений, а также объем средств, которые есть у контрагента.

В соответствии со ст. 34 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма меры финансовой безопасности включают:

1). Идентификацию клиента и проверку его личности.

2). Определение реального бенефициара и принятие адекватных мер для:

а). Подтверждения личности бенефициара.

б). Установления структуры собственности – в случае клиента, являющегося юридическим лицом или организационным подразделением без создания юридического лица.

3). Оценку деловых отношений и при необходимости получения информации об их цели и характере;

4). Постоянный мониторинг деловых отношений с клиентом, включая:

а). Анализ транзакций с клиентом, с целью обеспечения их соответствия полученной «обязательным институтом» информации о клиенте, виде и сфере его деятельности и их соответствия критериям отмывания денег и финансирования терроризма.

б). Проверку происхождения имущественных ценностей, которые есть в распоряжении клиента – в случаях, оправданных обстоятельствами.

c). Обеспечение обновления документации, данных или информации, касающихся деловых отношений.

Каждый «обязательный институт», который применяет меры финансовой безопасности, должен также идентифицировать лицо, уполномоченное действовать от имени клиента, а также подтвердить его полномочия представлять клиента.

Что вышеуказанные нормы означают для предпринимателей на практике?

Важнейшие обязанности, вытекающие в связи с мерами финансовой безопасности – это:

назначение на предприятии лиц, ответственных за меры финансовой безопасности, предусмотренные законом (это может быть работник, занимающий руководящую должность, а в случае с компаниями – дополнительная лицо – член правления или член другого руководящего органа компании – наблюдательного совета и т.п.);

введение внутренних процедур, регламентов и правил, внедряющих описанные выше меры финансовой безопасности;

отчетность Генеральному инспектору финансовой информации (включая данные о транзакциях, стоимость которых превышает 15 000 евро).

Для предпринимателей обязанность введения внутренних механизмов, которые соответствуют положениям закона, т. н. “внутренняя процедура обязательного института”, имеет ключевое значение.

Внутренняя процедура должна определять:

- конкретные шаги, которые осуществляет предприниматель, с целью уменьшения рисков отмывания денег и финансирования терроризма;

- условия и правила применения мер финансовой безопасности;

- принципы определения и оценки рисков;

- конкретные процедуры, применяемые в случае реализации постоянных или случайных транзакций;

- правила ведения учета финансовой и другой документации;

- правила представления отчетности Генеральному инспектору финансовой информации;

- правила внутреннего контроля и надзора за соблюдением норм закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на предприятии.

Более того, «обязательные институты» должны разработать внутренние процедуры, которые позволят работникам анонимно сообщать о нарушениях норм законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Согласно закону Генеральный инспектор финансовой информации имеет право проверять обязательные учреждения, также в форме т.н. специальных проверок, не предусмотренных в годовом плане. Он может также применить к определенной категории субъектов мероприятия повышенной безопасности в виде, например, замораживания имущественных ценностей, в том числе банковских счетов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение предпринимателями обязанностей, связанных с мерами финансовой безопасности, закон предусматривает два вида ответственности:

- административная ответственность, которая заключается в применении административных взысканий (публикация информации о нарушениях в работе «обязанной институты», приказ о прекращении конкретной деятельности, аннулирование лицензии или разрешения, запрет выполнять обязанности на руководящей должности, штраф до 1 000 000 евро);

- уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Максим Ференц, учредиатель юридической компании Maksym Ferents Consulting в Варшаве