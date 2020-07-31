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В "Нафтогазе" рассказали, планируют ли возобновлять закупки российского газа

В "Нафтогазе" рассказали, планируют ли возобновлять закупки российского газа

НАК “Нафтогаз Украины” не планирует возобновлять закупки природного газа в России, прекращенные в конце 2015 года. В настоящее время “Газпром” не предложил конкурентоспособные цены и условия.

Об этом председатель правления НАК Андрей Коболев заявил агентству Reuters.

“Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или зарубежного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях”, – сообщил он.

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При этом Коболев отметил, что “Украина никогда не вернется к временам коррумпированных энергетических соглашений и энергетической зависимости от России, и они это знают”.

Коболев также сообщил, что “Газпром” в первом полугодии 2020 года прокачал по территории Украины 25 млн кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

По материалам РБК-Украина
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