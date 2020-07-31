В НБУ появился комитет по регулированию рынков небанковских финуслуг

Правление Национального банка Украины создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Отныне основные надзорные полномочия по небанковским финансовым учреждениям будет выполнять вновь созданный Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг», – говорится в сообщении регулятора.

Сообщается, что к основным задачам Комитета относится решение вопросов надзора и регулирования, обеспечения регистрации и лицензирования участников рынка, применение мер воздействия и штрафных санкций к финансовым учреждениям за нарушения и необеспечение защиты прав потребителей небанковских финансовых услуг.

Также Комитет будет заниматься координацией работы подразделений по надзору, определением тенденций развития рынков и предоставлением соответствующих предложений правлению НБУ, содействием в совершенствовании законодательной базы для ведения надзора и регулирования и обеспечением стабильности рынков.

Сообщается, что вновь созданный орган получит право принимать решения по:

лицензированию и регистрации финансовых учреждений и других участников небанковского финансового рынка;

согласованию или отказу в приобретении существенного участия в банках;

идентификации и признанию небанковских финансовых групп;

применению мер воздействия за нарушения в сфере защиты прав потребителей;

нарушениям законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Состав Комитета включает: председателя Комитета – заместитель Председателя Правления НБУ, двух заместителей председателя Комитета – директора Департамента надзора за страховым рынком и директора Департамента лицензирования, а также пятерых членов Комитета.

В состав комитета вошли директора профильных департаментов, занимающихся небанковскими финансовыми учреждениями. Решение о создании Комитета утверждено решением правления НБУ от 29 июля 2020 года.