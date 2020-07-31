В каких сферах удалось трудоустроить более 200 тыс. украинцев - Центр занятости

За период карантина были трудоустроены 222 тыс. граждан, 46% от всех трудоустроенных – в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости.

Во время действия карантина специалисты центров занятости не прекращают подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей – квалифицированный персонал.

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С 12 марта по 31 июля 2020 года работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них – 151 тыс. безработных.

Больше всего трудоустроено:

в сельском хозяйстве – 46% от всех трудоустроенных;

в перерабатывающей промышленности – 14%;

в сфере торговли – 13%.

Ранее в НБУ сообщали, что безработица пошла на спад: в Украине стало больше работы. Бизнес начал активно искать работников. Количество новых вакансий на сайтах трудоустройства возросло.

Напомним, чтобы получить государственное пособие во время карантина, необходимо предоставить следующие документы:

заявление в произвольной форме, в котором, в частности, указывается информация о принадлежности работодателя к субъектам малого или среднего предпринимательства в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины и к которому прилагаются заверенные работодателем копии подтверждающих документов по средней численности работников и доходу работодателя за календарный год, предшествующий году подачи в центр занятости документов (за 2019 год);

заверенную работодателем копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) деятельности;

сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице на период карантина;

выданную ГНС справку об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за последние шесть месяцев, предшествующих дате остановки (сокращения) деятельности.

Справка Finance.ua:

Минимальная заработная плата составляет 4723 грн.

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