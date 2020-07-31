В каких сферах удалось трудоустроить более 200 тыс. украинцев - Центр занятости

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За период карантина были трудоустроены 222 тыс. граждан, 46% от всех трудоустроенных – в сфере сельского хозяйства.
Об этом сообщили в Государственном центре занятости.
Во время действия карантина специалисты центров занятости не прекращают подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей – квалифицированный персонал.
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С 12 марта по 31 июля 2020 года работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них – 151 тыс. безработных.
Больше всего трудоустроено:
Ранее в НБУ сообщали, что безработица пошла на спад: в Украине стало больше работы. Бизнес начал активно искать работников. Количество новых вакансий на сайтах трудоустройства возросло.
Напомним, чтобы получить государственное пособие во время карантина, необходимо предоставить следующие документы:
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