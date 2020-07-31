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Правительство Украины сняло запрет на экспорт масок и респираторов

Правительство Украины сняло запрет на экспорт масок и респираторов

Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, действовавший в Украине в связи с эпидемией коронавируса, снят.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

“Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом. Это тихая, но важная новость”, – написал Качка.

Он пояснил, что Минэкономики и Минздрав пришли к согласию, что сегодня можно отойти от запрета к мониторингу экспорта. “Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен”, – говорится в сообщении за 3 августа.

“С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вовсе, а если их нельзя было избежать, то они были минимальны. Поэтому я рад, что Украина их ввела так мало (СИЗы и гречка), запреты были обоснованны и мы наконец отказались от этой практики”, – добавил заместитель главы Минэкономики.

Напомним, в первой половине марта правительство Украины запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения. Поначалу запрет действовал до 1 июня, однако позже был продлен Кабинетом министров.

По материалам УНН
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