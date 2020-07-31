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В Польше уверяют, что располагают инструментами для взыскания штрафа с "Газпрома"

В Польше уверяют, что располагают инструментами для взыскания штрафа с "Газпрома"

У Польши есть инструменты, которые помогут получить штраф, наложенный на российский “Газпром”. Штрафные санкции связаны со строительством “Северного потока-2”.

Об этом пишет “Польское радио”.

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По словам вице-министра иностранных дел Павла Яблонского, этим вопросом будет заниматься Управление защиты конкуренции и потребителей.

“У нас есть юридические инструменты, чтобы довести до взыскания штрафа, наложенного Управлением защиты конкуренции и потребителей на “Газпром”, – как в случае арбитражного суда, так и в этом случае сможем эффективно довести до взыскания штрафа”, – сказал дипломат.

Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал “Газпром” почти на 213 миллионов злотых (57 млн ​​долларов) за отказ от сотрудничества в расследовании по проекту “Северный поток-2”.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода “Северный поток – 2”.

По материалам РБК-Украина
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