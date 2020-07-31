Потребление населением Донецкой области мясных продуктов обеспечено собственным производством лишь на 40,7%, молокопродуктов – на чверть.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

По результатам балансовых расчетов фондов потребления основных сельскохозяйственных продуктов, которые ежегодно выполняются Государственной службой статистики как в целом по Украине, так и в разрезе регионов, среднестатистическим жителем Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в 2019 году потреблено 49,7 кг мяса и мясных продуктов (включая субпродукты), 170,4 кг молока и молочных продуктов, 255 шт яиц, 96,1 кг хлебных продуктов (это мука, крупы, бобовые, а также хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку), 92,2 кг картофеля, 143,5 кг овощей и бахчевых продовольственных культур, 45,6 кг плодов, ягод и винограда (без переработки на вино), 12,9 кг рыбы и рыбных продуктов, 28,5 кг сахара, 11,0 кг растительного масла (эти показатели включают потребление не только в чистом виде, но также в составе других продуктов, к примеру, растительного масла – в консервах, сахара – в кондитерских изделиях, в безалкогольных напитках и т.п.).

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом в области увеличилось среднедушевое потребление овощей и бахчевых продовольственных культур – на 0,7%, молока и молокопродуктов – на 3,0%, плодов, ягод и винограда – на 5,8%, рыбы и рыбных продуктов – на 6,6%, что при сокращении на 5,9% потребления хлебных продуктов свидетельствует о некотором улучшении качества питания. Вместе с тем потребление мяса и мясопродуктов снизилось по сравнению с 2018 годом на 0,2%, а против 2016 года – на 8,5%.

Калорийность среднесуточного рациона уменьшилась за последний год на 2,5% (с 2524 ккал в расчете на одного человека в 2018 году до 2460 ккал в 2019 году, что на 8,6% меньше, чем в среднем по Украине).

Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в 2019 году было ниже, чем средний показатель по Украине, на 7,3%, яиц – на 9,6%, овощей и бахчевых продовольственных культур – на 12,9%, молока и молокопродуктов – на 15,0%, плодов, ягод и винограда – на 22,3%.

При высокой плотности населения и значительной концентрации промышленного производства собственных ресурсов мясного и молочного сырья недостаточно для удовлетворения потребностей населения Донецкой области. Производство мяса и мясопродуктов в 2019 году составило 40,7% от общего их потребления в регионе, молока и молочных продуктов – 24,6%. Недостающие объемы компенсировались ввозом из других регионов и импортом.