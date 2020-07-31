Таможня в июле полностью выполнила план доходов в бюджет

В июле Гостаможслужба в полном объеме обеспечила выполнение индикатива, доведенного Министерством финансов, и перечислила в госбюджет 31,3 млрд грн. Это на 4,6 млрд грн (на 17,0 %) больше, чем в июне текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Таможни.

При этом показатель индикатива в июле по сравнению с июнем был больше на 5,3 млрд грн (20,5%) и составил 31,1 млрд грн.

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Размер среднедневных поступлений в июле составил 1,36 млрд грн, это на 1,8% больше, чем в июне.

«Гостаможслужба продолжает успешно реализовывать план мероприятий для наверстывания отставания от показателей поступлений в бюджет, которое сформировалось с начала года. Благодаря принятым организационным мерам, принятым управленческим решениям, усилению работы Таможни по контролю таможенной стоимости, классификации товаров Гостаможслужба обеспечила выполнение индикативных показателей в течение июня и июля текущего года», – отметил и.о. главы Гостаможслужбы Игорь Муратов.



Инфографика: Таможенная служба