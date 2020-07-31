SmartTicket на украинском транспорте полноценно заработает осенью — Криклий

Услуга единого электронного билета (SmartTicket) на 5 видов транспорта полноценно заработает осенью.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в комментарии НВ.

Читайте также: Кабмин дал старт экспериментальному проекту Единого е-билета

“SmartTicket пока уникальный для Украины единый электронный билет, который позволит путешествовать по стране без всяких ограничений. Уже осенью 2020 года украинцы смогут полноценно пользоваться одним билетом на поезда, электрички, метро, автобусы и самолеты. На любой вид транспорта по всей стране понадобится лишь один QR-код”, – написал Криклий.

Он добавил, что для тех, кто любит тщательно планировать свое путешествие, — это будет максимально удобно, потому что такие путешественники будут иметь полностью готовый маршрут с составленным графиком, включая междугородние, пригородные и городские маршруты.

“Также в круглосуточном доступе будет Дружественная служба сопровождения 24/7. Человеку помогут в любом сегменте перевозок. Маркетплейсы также будут дополнять систему удобными сервисами, где можно будет найти: отели, онлайн-кинотеатры, онлайн-книги, разные сервисы, как, например, страхование, питание”, – объясняет министр.

Криклий обращает внимание, что Украина станет одной из немногих европейских стран, которая запустит SmartTicket по всему государству.

“К системе е-билета смогут присоединиться все города, которые заинтересованы в этом и имеют технические возможности. Сейчас систему уже протестировали в Киеве, Харькове и Днепре. К SmartTicket подключаем харьковское метро. Сейчас активно продвигается работа по внедрению электронного билета в Мариуполе”, – добавил он.

Министр сообщает также, что Мининфраструктуры планирует подключить SmartTicket и к международным перевозкам.

Криклий рассказал, что приобрести единый билет можно будет ориентировочно через неделю на сайте SmartTicket.gov.ua. Стоимость такого билета будет состоять из стоимости билетов разных перевозчиков, которые будут иметь ту же цену или даже ниже, но с минимальной комиссией за единый билет (на первом этапе — 0,06 грн).

“Как будет выглядеть билет? Сейчас он имеет размер листа А4, на нем есть несколько QR-кодов и детально расписана логистика для пассажиров. Окончательный вариант Е-билета будет другим. Планируем, что это будет небольшой билет с единым QR-кодом, который объединит все необходимые виды транспорта, которые выберет для себя пассажир”, – пояснил министр.

Чиновник также сообщил, что внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» в сотрудничестве с АО «Укрзализныця» и авиакомпанией SkyUp. Полностью реализовать проект планируют до 30 июня 2021 года.

Преимуществами системы единого электронного билета Криклий называет такие: система вычисляет все стыковки и предоставит наиболее выгодное предложение; система найдет билет даже за час до отправления; гарантированный возврат 100% стоимости билета; все виды транспорта в едином интерфейсе; поддержка пассажира 24/7 (колл-центр и чат-бот).

По информации министра, на первом этапе реализации единого билета к системе подключат ночные поезда и метрополитен. SmartTicket сначала будет доступен на трех железнодорожных направлениях: Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Львов. На втором этапе добавят все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева. Произойдет это ориентировочно в течение месяца. Дальше добавят в систему и внутренние авиа- и автобусные перевозки, расширят географию городов.