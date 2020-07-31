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Автоконцерн Renault отчитался об исторических убытках

Автоконцерн Renault отчитался об исторических убытках

Французский автоконцерн Renault отчитался о рекордном в своей истории убытке в 7,3 млрд евро. Другой французский гигант, группа PSA (Peugeot Citroën), сообщил, что ему удалось сохранить рентабельность, несмотря на коронакризис.

Об этом сообщает RFI.

Финансовые трудности Renault начались до нынешнего кризиса. Правда, первое полугодие 2019 года концерн завершил с чистой прибылью 790 млн евро, а по результатам всего прошлого года показал небольшой убыток 141 млн евро.

В 2020 году на фоне коронавирусного кризиса – с января по июнь – компания Renault зафиксировала в отчетности рекордные в своей истории потери – почти 7,3 млрд евро. За полугодие выручка упала на треть – до 18,4 млрд евро. Группа Renault, в которую входят также Dacia, Alpine и российский АвтоВАЗ, продала 1,26 млн автомобилей с января по июнь (1,9 млн за аналогичный период прошлого года).

«Беспрецедентной» назвал ситуацию новый генеральный директор Renault Лука де Мео, который пришел в начале года во французский концерн с должности гендиректора Seat (группа Volkswagen). По его словам, вызванный пандемией кризис усугубил «предыдущие трудности» Renault. При этом он выразил «полную уверенность» в способности компании выйти из кризиса.

Существенный вклад – 4,8 млрд евро – в убытки Renault внесли потери Nissan, партнер французов по альянсу (в который входит также Mitsubishi). Renault владеет 43% акций Nissan.

Об итогах полугодия отчиталась также французская автомобилестроительная группа PSA, в которую кроме Peugeot Citroën входят марки Opel, Vauxhall и DS. PSA зафиксировал чистую прибыль 595 млн евро.

Концерну удалось не уйти в минус, несмотря на падение прибыли на 67,5% процентов и выручки на треть – до 25 млрд евро. Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что надеется на значительный рост на мировом авторынке во второй половине этого года.

Сейчас PSA находится в процессе слияния с концерном FCA, объединяющим Fiat и Chrysler. Новая группа с названием Stellantis может появиться уже в первом квартале 2021 года – сообщил Таварес.

Будущий альянс претендует на третье место в списке крупнейших мировых автопроизводителей после Volkswagen и Toyota.

По материалам Mind
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