Топ-3 видео июля на YouTube-канале Finance.ua

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Мы уже писали о нашем YouTube-канале. Здесь мы рассказываем о курсе валют, главных новостях и делимся финансовыми советами.
Если вы не частый гость на YouTube, посмотрите сейчас топ-3 видео июля от Finance.ua. И, конечно же, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новинки.
1. Что будет с курсом в начале осени 2020. Специально для подписчиков и зрителей канала Finance.ua Алексей Козырев сделал детальный анализ факторов, которые сейчас влияют на курс, и озвучил свой прогноз курса.
2. Интервью с Галиной Третьяковой: Как построить политику «от богатых к бедным». Finance.ua поговорил с главой комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики. Услышали ее разъяснения касательно социальных выплат, затронули тему накопительной пенсионной реформы в Украине, минимальной зарплаты и другие важные темы.
3. Новый глава НБУ: кто он, что изменит и будет ли включать «станок». К новому главе НБУ Кириллу Шевченко вы уже наверняка успели присмотреться. А мы со своей стороны проанализировали его опыт, стиль руководства и вероятную политику в новой должности.
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