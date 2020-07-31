Предприниматели уже зарегистрировали почти 22,5 тысячи "кассовых аппаратов в смартфоне"

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С 1 августа 2020 года бесплатное фискальное решение для программного РРО стало доступным для полноценного использования на добровольной основе.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«По состоянию на утро 3 августа в реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано почти 22,5 тыс. ПРРО. Такой показатель свидетельствует о том, что инициатива Минфина и ГНС воспринимаются и поддерживается бизнесом. И мы будем и дальше инициировать новые проекты, которые бы облегчили ведение бизнеса в Украине», – уверяет Министр финансов Сергей Марченко.
Внедрение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и упрощению условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков.
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