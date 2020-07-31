Предприниматели уже зарегистрировали почти 22,5 тысячи "кассовых аппаратов в смартфоне"

С 1 августа 2020 года бесплатное фискальное решение для программного РРО стало доступным для полноценного использования на добровольной основе.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«По состоянию на утро 3 августа в реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано почти 22,5 тыс. ПРРО. Такой показатель свидетельствует о том, что инициатива Минфина и ГНС воспринимаются и поддерживается бизнесом. И мы будем и дальше инициировать новые проекты, которые бы облегчили ведение бизнеса в Украине», – уверяет Министр финансов Сергей Марченко.

Внедрение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и упрощению условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций. Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство как кассовый аппарат.