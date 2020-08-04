Эксперт рассказал, как большинство "заробитчан" находят работу в Польше (инфографика)

Около 70% украинцев, уехавших работать в Польшу, нашли работу через родственников или знакомых.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“Есть данные, что увеличилось количество вакансий в Польше на 20%, но это конкретные данные портала Jooble, а они отслеживают количество вакансий. Но, нужно понимать, что по данным социологических исследований, которые проводились на территории Польши, работу по объявлениям в интернете ищут лишь 2,5%”, – отметил он.

Напомним, потребность в украинских работниках испытывают многие страны Европы, среди которых – Германия, где нужно 300 тысяч рабочих, Франция – 200 тысяч, Великобритания – 80 тысяч.

За рубежом готовы работать 5-6 млн наших граждан.