Nord Stream 2: Польша оштрафовала "Газпром" на 57 миллионов долларов за нежелание сотрудничать

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал “Газпром” за нежелание сотрудничать с ним в расследовании по проекту Nord Stream 2 на 213 млн злотых (57 млн ​​долл).

Об этом сообщает польское ведомство.

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Наложение штрафа на Газпром связано с проведенным расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода “Северный поток 2” без согласия UOKiK.

UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: “Газпрому”, Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

“В ходе этого разбирательства глава UOKiK обратился за документами, касающимися дела, также к “Газпрому”, однако компания отказалась предоставить информацию, важную для расследования”, – пишет польское ведомство.