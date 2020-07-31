Фондовые индексы стран Западной Европы завершили июль в минусе

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Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу и завершили июль в минусе.
Об этом передает MarketWatch.
Издание пишет, что отчеты компаний не смогли развеять опасения по поводу восстановления мировой экономики в условиях пандемии коронавируса.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,89% и составил 356,33 пункта. Индекс продемонстрировал месячное снижение впервые за четыре месяца.
Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,54%, достигнув минимальной отметки с 15 мая.
Германский DAX опустился на 0,54% – до минимума с 1 июля, французский CAC 40 – на 1,43%, также до минимальной отметки с 1 июля. Итальянский FTSE MIB потерял 0,71%, опустившись до минимума с 15 июня, испанский IBEX 35 – 1,7%.
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