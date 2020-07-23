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4 миллиона за влияние на работников АМКУ: в Киеве задержали взяточницу - СМИ (фото)

4 миллиона за влияние на работников АМКУ: в Киеве задержали взяточницу - СМИ (фото)

Правоохранители задержали человека, который требовал у представителя двух предприятий 4 миллиона гривен и получил часть взятки за влияние на работников Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщают Офис генпрокурора, “Наші гроші”.

По данным следствия, человек требовал 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

За “вознаграждение” обещал вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

При получении 600 тыс. грн – первой части неправомерной выгоды – лицо задержано. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”.

Человек задержан по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По материалам Економічна Правда
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