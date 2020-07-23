4 миллиона за влияние на работников АМКУ: в Киеве задержали взяточницу - СМИ (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правоохранители задержали человека, который требовал у представителя двух предприятий 4 миллиона гривен и получил часть взятки за влияние на работников Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщают Офис генпрокурора, “Наші гроші”.
По данным следствия, человек требовал 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.
За “вознаграждение” обещал вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.
При получении 600 тыс. грн – первой части неправомерной выгоды – лицо задержано. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”.
Человек задержан по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 6069 15
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах11 ч. назад - 956 10
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк10 ч. назад - 2678 6
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен13 ч. назад - 64537 6
"Нафтогаз" обнародовал условия поставок газа населению по рыночным ценам6 ч. назад - 889 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен13 ч. назад - 64537 6
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4542 3
"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"11 ч. назад - 4509 3
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк10 ч. назад - 2678 6
НБУ назвал причины девальвации гривны в июле8 ч. назад - 1815
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет6 ч. назад - 117
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 273
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 497
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2118
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1094 1