Авиакомпания SkyUp хочет увеличить долю на украинском рынке до 50%

В ближайшие 5 лет авиакомпания SkyUp хочет увеличить долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Читайте также: SkyUp намерен до конца года пополнить флот двумя самолетами

Также в планах компании повышение пунктуальности рейсов до 85%-95% уже в 2021 году, а также увеличение флота на 5-7 самолетов до 2022 года.

В SkyUp также рассчитывают открывать новые базы и маршруты.

Напомним, с 1 августа действуют новые правила въезда в Украину из стран “красной зоны”, в частности самоизоляция или обсервация не требуется в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного в Украине или не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫