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Honda обнародовала стоимость новой версии минивэна Odyssey (фото)

Honda обнародовала стоимость новой версии минивэна Odyssey (фото)

Компания Honda объявила цену на обновленную версию минивэна Odyssey.

В автомобиле будут стандартное светодиодное освещение и технология активной безопасности и помощи водителю Honda Sensing.

Транспортное средство будет приводить в движение двигатель V6, объем которого равен 3,5 литра, а уровень мощности – 280 лошадиных сил. Крутящий момент мотора равен 355 Нм. Силовая установка будет работать в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Транспортное средство получит систему переднего привода.


Фото: Associated Press

Кроме того, комплекс получил улучшенный датчик, который добавляет функцию обнаружения пешеходов с системой контроля переднего столкновения и автоматической системы экстренного торможения. Распознавание дорожных знаков – еще одно новое дополнение к набору активных функций безопасности, которые также включают предупреждение о выезде с полосы движения, помощь в прохождении полосы движения и предотвращение выезда на дорогу.

В дилерских центрах производителя новая версия указанного транспортного средства появится 3 августа. Стоимость новинки будет начинаться от 32 тысяч долларов.

По материалам ТСН
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