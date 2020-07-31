Процесс обновления состава НБУ положительно скажется на работе регулятора, – эксперт

Экономический обозреватель Юрий Гаврилечко позитивно оценил изменения в составе правления НБУ, комментируя увольнение первого зампреда НБУ Сергея Холода. Об этом Гаврилечко пишет на своей странице в Facebook.

“Процесс обновления НБУ продолжается. Сегодня по собственному желанию уволился еще один зампред НБУ. Теперь у нового главы будет кворум в правлении, что положительно скажется на работе институции”, – пишет Гаврилечко.

По его словам, переформатирование команды регулятора – это необходимый процесс как для частных, так и государственных корпораций, которые при назначении нового СЕО запускают обновление части команды.

“Новое время требует новых решений и новых лиц. Меняются и задачи, которые стоят перед банковской системой и регулятором. В реальности именно из-за Covid все большую роль будет играть финтех, вот-вот будет подписан договор с Международной финансовой корпорацией о финансовой инклюзии. С 1 июля начался новый этап реформы Сплит — переподчинения тысяч небанковских учреждений НБУ. Для эффективного решения этих и других задач потребуются люди с новыми качествами и навыками”, – подчеркивает эксперт.

Как известно, Совет НБУ на своем заседании 31 июля 2020 освободил Сергея Холода от должности заместителя председателя Национального банка Украины. Холод написал заявление на увольнение по собственному желанию.

22 июля Совет НБУ назначил на должность заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, кандидатуру которого подал новый глава центробанка Кирилл Шевченко, вместо уволенного в связи с завершением срока полномочий Олега Чурия.