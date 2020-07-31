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Nokia готовит к выходу сразу три бюджетных смартфона - СМИ

Nokia готовит к выходу сразу три бюджетных смартфона - СМИ

В Сети появилась информация о готовности Nokia явить миру три недорогих «бюджетника». Источником соответствующих сведений стал пожелавший остаться неизвестным сотрудник концерна.

Имя одной из новинок – Wolverine или «Nokia 2.4». Презентация этого смартфона, по уверениям инсайдера, запланирована на ближайшей выставке потребительской электроники IFA 2020, ориентировочный срок проведения которой – первая декада сентября.

Вероятные характеристики «Nokia 2.4 Wolverine»:

-тип процессора: Helio P22;

-емкость батареи (мА*ч): 4 500;

-объемы памяти в базовой и продвинутой версии девайса (Гб): 2/32 и 3/64;

-HD-дисплей: 6,5”;

-камеры: фронтальная на 5 Мр и сдвоенная задняя на 13 и 2 Мр;

-цветовое исполнение: светлый фиолет.

Ознакомившиеся с характеристиками обозреватели отраслевого портала nokiamob.net назвали заявленные данные весьма хорошими для (цитата) «доступного начального смартфона».

“Если цена Wolverine действительно в районе 110 долларов, это сделает смартфон лучшим в своем сегменте”, — пояснили эксперты.

«Партнерами» Wolverine по церемонии станут устройства Dr. Strange и Gamora. Информатор также не исключил появления на презентации более продвинутого варианта последнего из устройств в версии Plus.

По материалам internetua.com
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