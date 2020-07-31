Nokia готовит к выходу сразу три бюджетных смартфона - СМИ

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В Сети появилась информация о готовности Nokia явить миру три недорогих «бюджетника». Источником соответствующих сведений стал пожелавший остаться неизвестным сотрудник концерна.
Имя одной из новинок – Wolverine или «Nokia 2.4». Презентация этого смартфона, по уверениям инсайдера, запланирована на ближайшей выставке потребительской электроники IFA 2020, ориентировочный срок проведения которой – первая декада сентября.
Вероятные характеристики «Nokia 2.4 Wolverine»:
-тип процессора: Helio P22;
-емкость батареи (мА*ч): 4 500;
-объемы памяти в базовой и продвинутой версии девайса (Гб): 2/32 и 3/64;
-HD-дисплей: 6,5”;
-камеры: фронтальная на 5 Мр и сдвоенная задняя на 13 и 2 Мр;
-цветовое исполнение: светлый фиолет.
Ознакомившиеся с характеристиками обозреватели отраслевого портала nokiamob.net назвали заявленные данные весьма хорошими для (цитата) «доступного начального смартфона».
“Если цена Wolverine действительно в районе 110 долларов, это сделает смартфон лучшим в своем сегменте”, — пояснили эксперты.
«Партнерами» Wolverine по церемонии станут устройства Dr. Strange и Gamora. Информатор также не исключил появления на презентации более продвинутого варианта последнего из устройств в версии Plus.
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