Kroll вычислила аферу Суркисов по выводу из ПриватБанка 150 млн долларов - СМИ

Олигархи Игорь и Григорий Суркисы во время национализации ПриватБанка выводили из него средства. Об этом свидетельствуют данные американской компании Kroll, занимающейся корпоративными расследованиями и рисками, передает УНН со ссылкой на The Page.

Так, по данным издания, в 2008-2010 году несколько компаний, которые были связаны с ПриватБанком, получили кредиты от финучреждения на сумму 361 млн дол. К таким выводам пришли аудиторы Kroll.

“Они (компании) были сгруппированы партиями, в рамках которых кредиты выдавали с разницей в несколько минут, перед этим их направляли через сеть транзакций между счетами компаний, которые связаны со сторонами и не имели коммерческого предназначения”, – отмечается в статье.

Следователи Kroll считают, что эти деньги позже разместили в ПриватБанке на депозитные счета шести компаний — Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые связаны с братьями Суркисами. Их зарегистрировали в один и тот же день по одному и тому же адресу, и они подпадали под юрисдикцию Британских Виргинских островов.

“Эти шесть компаний составляли около 80% от общего объема депозитов на Кипре на сумму 245 дол. Проценты, которые были заработаны на депозитах, были значительно выше, чем проценты, которые причитались по кредитам”, — цитирует отчет The Page.

В Kroll говорят, что кредиты были переработаны и погашены новыми кредитами, которые выдавали под видом законного корпоративного кредитования.

“Несмотря на то, что кредиты, которые были выданы и которые были направлены на счета вкладчиков, сейчас погашены, источник средств, который их погасил, пока еще не до конца понятен, так как он включал в себя многоуровневую переработку кредитов”, — отмечает издание, добавляя, что по этой схеме из ПриватБанка вывели около 150 млн дол., в том числе – заемные средства и проценты.

“Деньги потом перевели на несколько счетов в Bank of Cyprus”, – говорится в материале.