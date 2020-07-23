Поступление-2020: на какие специальности больше всего бюджетных мест

В 2020 году в целом по Украине государственный заказ по академической степени образования «Бакалавр» составляет 84,6 тыс. мест, что на 5,9% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019 годом, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был соответственно увеличен», – сообщают в министерстве.

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Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличен, в частности, на такие специальности технического и образовательного профиля:

Информационные технологии – на 39,9%;

Механическая инженерия – на 13,3%;

Электрическая инженерия – на 11,6%;

Производство и технологии – на 11,1%;

Гуманитарные науки – на 10,8%;

Химическая и биоинженерия – на 10,0%;

Электроника и телекоммуникации – на 10,0%;

Аграрные науки и продовольствие – на 9,1%;

Математика и статистика – на 8,8%.

Вместе с тем уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо превышает потребность. В частности это:

Сфера обслуживания – на 47,4%:

Журналистика – на 30,3%;

Управление и администрирование – на 24,0%;

Право – на 17,6%;

Социальные и поведенческие науки – на 11,6%;

Международные отношения – на 6,3%.

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