Поступление-2020: на какие специальности больше всего бюджетных мест

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В 2020 году в целом по Украине государственный заказ по академической степени образования «Бакалавр» составляет 84,6 тыс. мест, что на 5,9% больше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
«В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019 годом, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был соответственно увеличен», – сообщают в министерстве.
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Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличен, в частности, на такие специальности технического и образовательного профиля:
Вместе с тем уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо превышает потребность. В частности это:
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