Google подтвердила дату анонса народного камерофона Pixel 4a

Недавние сообщения оказались верны — изрядно задержавшийся среднебюджетный камерофон Google Pixel 4a действительно представят 3 августа. Google опубликовала тизер анонса, официально подтвердив эту дату. Еще там есть весьма провокационная надпись о долгожданном телефоне.

Первоначально предполагалось, что Pixel 4a дебютирует в ходе Google I/O 2020, но само мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. Почему Pixel 4a задержался на целых три месяца, остается только гадать. К слову, инсайдер, который еще на прошлой неделе назвал эту дату, ранее утверждал, что в продажу Pixel 4a поступит только в октябре и в единственном черном цвете. И если фактические продажи Pixel 4a начнутся только в октябре, то число потенциальных покупателей, которые все еще ждут новинку, может серьезно сократиться.

Ни дизайн, ни технические характеристики Pixel 4а уже давно не представляют секрета. Все это обсуждалось множество раз и уже набило оскомину. Для тех, кто уже успел забыть, напомним основные параметры Pixel 4a:

Экран OLED диагональю 5,81 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с отверстием для фронтальной камеры разрешением 8 Мп в левом верхнем углу. SoC Qualcomm Snapdragon 730. 6 ГБ оперативной памяти.

64 или 128 ГБ флэш-памяти, причем UFS вместо медленной eMMC, использовавшейся в Pixel 3A и 3A XL.

Аккумулятор емкостью 3080 мА·ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки. Одинарная основная камера разрешением 12,2 Мп с поддержкой записи видео 4K при 30fps. Сканер отпечатков пальцев на задней панели

Разъем 3,5 мм для подключения наушников. Pixel 4а предстоит конкурировать с нынешними бестселлерами iPhone SE и Samsung Galaxy A51.

В прошлом году Pixel 3а на старте продаж предлагался по цене $399 за базовую версию, тогда как на распродажах его можно было купить со скидкой в $100. В то же время ранее проскакивала информация о более низкой цене $349 за базовую версию, что может несколько спасти положение.