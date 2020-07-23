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Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет

Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет

Первый раз прототип провел в воздухе около 10 минут на территории тестового центра во Франции.

Прототип беспилотного вертолета VSR700 компании Airbus Helicopters совершил первый полет. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

По словам гендиректора Airbus Helicopters Брюно Эвена, первый автономный полет VSR700 продлился около 10 минут на территории тестового центра во Франции.

Специалист отмечает, что данный полет является “большим шагом” для запланированного на конец 2021 года тестирования на море.

VSR700 достигает 6,2 метра в длину. Он может оставаться в воздухе в течение восьми часов на высоте до 6 километров непрерывно. Максимальная скорость беспилотного вертолета составляет 80 километров в час.

VSR700 разрабатывают для помощи военным вертолетам и кораблям ВМС во время морских операций.

По материалам Корреспондент.net
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