Экономика Франции сократилась на рекордные с послевоенного времени 13,8%

Валовой внутренний продукт Франции упал на рекордные 13,8% во втором квартале 2020 года в результате последствий пандемии коронавируса.

Такие данные опубликовало французское статистическое агентство INSEE, сообщает “Европейская правда” со ссылкой на DPA.

Данные указаны за период апрель-июнь, на который приходится большая часть суровых карантинных мер, затронувших 12 млн работников.

В первом квартале падение составило 5,9%, и оба эти показателя являются рекордными с тех пор, как данные были впервые собраны в 1949 году.

Министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что цифры “серьезные”, но не настолько плохие, как ожидалось, сославшись на предварительные оценки, ВВП во втором квартале может упасть на 17%.

По данным INSEE, ВВП в целом снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребление домашних хозяйств сократилось на 11 процентов после падения на 5,8 процента в первом квартале.