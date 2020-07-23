Карантинные ограничения зарплат чиновников пока не будут отменять - Шмыгаль

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Пока в Украине не могут отменить карантин и, как следствие, вернуть прежние зарплаты чиновникам. Напомним, что на период карантина им разрешили платить не более 47 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Во время рабочей встречи с членами Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Верховная Рада еще в апреле приняла решение, которым ограничила заработные платы для чиновников всех уровней, а также для членов наблюдательных советов в размере 10 минимальных заработных плат.
По его словам, у правительства нет полномочий отменить закон и нет возможности прекратить карантин, ведь идет рост количества заболеваний.
Кроме этого, Шмыгаль отметил, что правительство заинтересовано в успешном завершении реформы по улучшению управления предприятиями государственного сектора экономики.
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