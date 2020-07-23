Минцифры запускает сериал для предпринимателей об основах финансовой грамотности

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Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке IFC и Всемирного банка запустили образовательный сериал “Финансовая грамотность для предпринимателей”.
Об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
“Сериал “Финансовая грамотность для предпринимателей” уникален в своем подходе к пониманию базовых основ управления финансами. Его материалы содержат 12 вступительных серий, где в простом формате для предпринимателей будут обсуждены аспекты управления финансами вместе с экспертом бизнес-финансов и основателем агентства Consulting Solutions Agency Андреем Якшиным”, – отметила она.
Сериал раскрывает практические темы и инструменты для предпринимателей: что такое выручка, прибыль и операционные затраты, что такое кассовые разрывы и как их преодолеть, что такое баланс и почему он важен, как посчитать точку безубыточности и прочее.
Также в рамках курса предприниматели получат 11 документов с шаблонами и пошаговыми инструкциями, 8 специальных серий, где предприниматель вместе с экспертом на конкретном примере сможет построить финансовую модель бизнеса в Excel.
Кроме этого, участникам курса предложат дополнительно знакомиться с материалами от экспертов из частного сектора по привлечению грантов, кредитов, инвестиций, а также как отыскать альтернативное финансирование для собственного бизнеса.
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