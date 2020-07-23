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Минцифры запускает сериал для предпринимателей об основах финансовой грамотности

Минцифры запускает сериал для предпринимателей об основах финансовой грамотности

Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке IFC и Всемирного банка запустили образовательный сериал “Финансовая грамотность для предпринимателей”.

Об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

“Сериал “Финансовая грамотность для предпринимателей” уникален в своем подходе к пониманию базовых основ управления финансами. Его материалы содержат 12 вступительных серий, где в простом формате для предпринимателей будут обсуждены аспекты управления финансами вместе с экспертом бизнес-финансов и основателем агентства Consulting Solutions Agency Андреем Якшиным”, – отметила она.

Сериал раскрывает практические темы и инструменты для предпринимателей: что такое выручка, прибыль и операционные затраты, что такое кассовые разрывы и как их преодолеть, что такое баланс и почему он важен, как посчитать точку безубыточности и прочее.

Также в рамках курса предприниматели получат 11 документов с шаблонами и пошаговыми инструкциями, 8 специальных серий, где предприниматель вместе с экспертом на конкретном примере сможет построить финансовую модель бизнеса в Excel.

Кроме этого, участникам курса предложат дополнительно знакомиться с материалами от экспертов из частного сектора по привлечению грантов, кредитов, инвестиций, а также как отыскать альтернативное финансирование для собственного бизнеса.

По материалам УКРИНФОРМ
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