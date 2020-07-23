Один из заместителей главы НБУ уволился с должности

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Совет Национального банка на заседании 31 июля 2020 года уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ. Его полномочия прекратятся с 3 августа 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, заявление об увольнении по собственному желанию Холод подал главе НБУ Кириллу Шевченко. На этой должности он отвечал за деятельность блока “Платежные системы и денежный оборот”.
Глава НБУ поблагодарил Холода за его работу в Национальном банке и заявил, что будущий руководитель этого направления должен сохранить и приумножить достижения НБУ в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного обращения в Украине.
Холод начал работу на должности заместителя главы НБУ с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой наличного обращения и реализацией внутренней трансформации Национального банка.
Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.
Он возглавил НБУ вместо Якова Смолия, который решил уйти с должности в начале июля из-за политического давления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 15191 15
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах3 ч. назад - 492 7
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4253 7
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен6 ч. назад - 22799 5
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 5684 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен6 ч. назад - 22799 5
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 15191 15
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 5684 5
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4261 2
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4253 7
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 216
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 455
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2069
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1066 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 759