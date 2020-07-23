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На фоне обвала экономики США подорожало золото

На фоне обвала экономики США подорожало золото

Стоимость фьючерса на золото выросла на 1,44% до $1995,1 по состоянию на 10:16 по киевскому времени, а максимальное значение в ходе торговой сессии составило $2005,4, что является первым в истории таким показателем.

Об этом свидетельствуют показатели биржи Comex, которая входит в группу Нью-Йоркской товарной биржи.

Такие показатели стали возможными на фоне обвала экономики США. Накануне стало известно о квартальном падении ВВП на 32,9%.

Это ударило по ценам на нефть и американским индексам. В момент стоимость барреля Brent теряла почти 5%. S&P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite падали на 1,2-1,6%. Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

По материалам Економічна Правда
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