Нацбанк предполагает повышение учетной ставки в 2021 году

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В Национальном банке предполагают, что в следующем году учетная ставка немного повысится в ответ на рост инфляционного давления.
Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за июль 2020 года.
“В 2021 году учетная ставка Национального банка, которая на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне в 6%, вероятно, несколько повысится в ответ на рост инфляционного давления в связи с возобновлением потребительского и инвестиционного спроса”, – говорится в сообщении.
Однако монетарные условия, отмечают в НБУ, все еще будут оставаться стимулирующими до середины 2022 года.
Учитывая, что предыдущие снижения учетной ставки еще не в полной мере отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках, отмечается в отчете, это создает предпосылки для дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам и депозитам.
Снижение учетной ставки до 6% было принято решением правления Национального банка Украины от 12 июня 2020 года, ранее учетная ставка в апреле была снижена до 8%, в марте – до 10%, 31 января 2020 года – до 11%. Она регулярно снижалась с 25 апреля 2019 года, когда НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% – до 17,5% годовых.
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