Эксперты назвали важное условие для запуска игорного бизнеса в Украине

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Голосование за легализацию игорного бизнеса в Верховной Раде – это только первый шаг к созданию эффективной модели рынка.
Об этом заявили эксперты на круглом столе “Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период”.
По их мнению, в условиях экономического кризиса в стране одним из лучших способов поддержать бизнес будет либеральное налогообложение. Поэтому важно, чтобы на внеочередной сессии или после каникул Верховная Рада приняла решение по законопроекту 2713-д, который регулирует вопрос налогов.
“Преимущество этого законопроекта в том, что он согласован с бизнесом, и во время летнего заседания комитета все депутаты – не только правящей фракции – отмечали, что с бизнесом провели большую работу”, – заявил в ходе дискуссии политолог-международник Антон Кучухидзе.
Эксперт выделил две положительные стороны законопроекта: первое – отсрочка введение системы онлайн-мониторинга с точки зрения введения и начисления налога с валового дохода (GGR или Gross Gaming Revenue). Второе – отменяется налогообложение выигрыша, сейчас этот налог составляет 18%, а в соответствии с законопроектом 2713-д он будет равен 0%.
“В целом позитив этого законопроекта в том, что снижается уровень налогообложения самого GGR. Несмотря на давление, которое оказывалось на народных депутатов, удалось сохранить логику, что будет высокая стоимость лицензии, а GGR будет отсрочен”, – отметил Кучухидзе.
Эксперт также добавил, что в нынешней ситуации лучше всего было бы, чтобы Президент Украины не ветировал законопроект 2285-д, а подписал его в том виде, в котором он есть. Это позволит бизнесу уже начать свою часть работы по подготовке программной, финансовой и технической базы для получения лицензии и дальнейшей организации азартных игр. А противоречия, которые есть в данном законопроекте, возможно пустить по процедуре внесения изменений в уже существующий и действительный закон о легализации азартных игр. Государству необходимо максимально быстро создать правовое поле, чтобы оперативно получить поступления в бюджет.
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