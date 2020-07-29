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Эксперты назвали важное условие для запуска игорного бизнеса в Украине

Эксперты назвали важное условие для запуска игорного бизнеса в Украине

Голосование за легализацию игорного бизнеса в Верховной Раде – это только первый шаг к созданию эффективной модели рынка.

Об этом заявили эксперты на круглом столе “Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период”.

По их мнению, в условиях экономического кризиса в стране одним из лучших способов поддержать бизнес будет либеральное налогообложение. Поэтому важно, чтобы на внеочередной сессии или после каникул Верховная Рада приняла решение по законопроекту 2713-д, который регулирует вопрос налогов.

“Преимущество этого законопроекта в том, что он согласован с бизнесом, и во время летнего заседания комитета все депутаты – не только правящей фракции – отмечали, что с бизнесом провели большую работу”, – заявил в ходе дискуссии политолог-международник Антон Кучухидзе.

Эксперт выделил две положительные стороны законопроекта: первое – отсрочка введение системы онлайн-мониторинга с точки зрения введения и начисления налога с валового дохода (GGR или Gross Gaming Revenue). Второе – отменяется налогообложение выигрыша, сейчас этот налог составляет 18%, а в соответствии с законопроектом 2713-д он будет равен 0%.

“В целом позитив этого законопроекта в том, что снижается уровень налогообложения самого GGR. Несмотря на давление, которое оказывалось на народных депутатов, удалось сохранить логику, что будет высокая стоимость лицензии, а GGR будет отсрочен”, – отметил Кучухидзе.

Эксперт также добавил, что в нынешней ситуации лучше всего было бы, чтобы Президент Украины не ветировал законопроект 2285-д, а подписал его в том виде, в котором он есть. Это позволит бизнесу уже начать свою часть работы по подготовке программной, финансовой и технической базы для получения лицензии и дальнейшей организации азартных игр. А противоречия, которые есть в данном законопроекте, возможно пустить по процедуре внесения изменений в уже существующий и действительный закон о легализации азартных игр. Государству необходимо максимально быстро создать правовое поле, чтобы оперативно получить поступления в бюджет.

Справка Finance.ua:

  • Законопроект №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр” был принят Верховной Радой 16 июля.
  • Дмитрий Разумков подписал документ 28 июля, на очереди – подпись Президента Украины Владимира Зеленского.
  • Эксперты назвали голосование за легализацию азартных игр событием исторической важности, однако указывали, что нужно дать понять бизнесу, как будут взиматься налоги.
По материалам УБР
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