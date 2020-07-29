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На рынке труда Польши активизировались мошеннические схемы относительно украинцев: топ-5 схем

На рынке труда Польши активизировались мошеннические схемы относительно украинцев: топ-5 схем

На рынке труда в Польше значительно активизировались мошеннические схемы в отношении украинских граждан со стороны мелких недобросовестных агентств по трудоустройству – в частности, мошенники представляются посредниками польских фирм, собирают деньги за проезд через границу и исчезают.

Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Одна из самых распространенных за последние 3 месяца мошеннических схем – мошенники, представляясь посредниками польских фирм, без предъявления документов или заключения официальных договоров, собирают деньги за проезд через границу и еще на территории Украины просто исчезают.

Кроме этого, распространенными являются следующие схемы:

1. Украинцев нанимают на территории Украины на работу, везут в Польшу и там бросают без работы и условий для прохождения 14-дневного обязательного карантина. Сразу же появляются “добрые” посредники, готовые трудоустроить растерянных людей, но, например, за низкую оплату или в крайне тяжелые условия труда.

2. Посредниками часто выступают водители микроавтобусов, которые обещают за сумму в несколько сотен злотых перевезти через границу в Польшу, где их якобы должен встретить представитель компании по трудоустройству. В лучшем случае людей довозят до границы, где оставляют проходить самостоятельно без соответствующих документов, что влечет за собой отказ во въезде.

3. В Польше создают фиктивные агентства по трудоустройству. Они дают активную рекламу в Интернете о том, что компания помогает украинцам в получении Освядчення (Oświadczenie – это разрешение украинским гражданам работать в Польше полгода). Люди платят деньги этой фиктивной фирме, а в результате или представитель “фирмы” исчезает, или Пограничная служба Польши идентифицирует фирму как фиктивную и не пропускает украинцев с такими разрешениями о работе на территорию Польши.

4. Компания по трудоустройству официальная и заявляет, что организует прохождение карантина для украинских граждан. Но размещает людей в антисанитарных условиях, фактически в бараках, без обеспечения их едой и средствами гигиены. В результате люди становятся перед выбором – или нарушить карантин и быть депортированными, или остаться без продуктов питания и голодать.

Аналитический центр советует при выборе фирм по трудоустройству обращать внимание на такие критерии:

  • как долго компания работает на рынке (желательно, чтобы срок был не менее 5 лет);
  • насколько разветвленную филиальную сеть имеет;
  • насколько компания публично представлена ​​в польских и украинских СМИ;
  • как легко можно получить информацию о владельцах компании и ее структурах;
  • есть ли все необходимые лицензии у компании на территории Польши;
  • как эта компания представлена ​​в соцсетях и в интернете и какие о ней отзывы.
По материалам Економічна Правда
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