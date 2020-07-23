НБУ раскрыл структуру операций банков с наличными (инфографика)

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Национальный банк опубликовал данные относительно объемов кассовых оборотов банков и структуры поступлений и расходов наличной гривны за первое полугодие этого года.
Объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 961,4 млрд грн. Это на 11,8% меньше, если сравнивать с первым полугодием 2019 года.
Объем выдачи наличных денег из касс банков за январь-июнь этого года составил 1025,7 млрд грн. Выдачи наличных денег из касс банков за этот период 2020 года тоже немного уменьшились, по сравнению с прошлым годом – на 5,5 %.
Больше всего банки выдавали наличные:
В то же время крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали:
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