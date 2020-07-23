НБУ раскрыл структуру операций банков с наличными (инфографика)

Национальный банк опубликовал данные относительно объемов кассовых оборотов банков и структуры поступлений и расходов наличной гривны за первое полугодие этого года.

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 961,4 млрд грн. Это на 11,8% меньше, если сравнивать с первым полугодием 2019 года.

Объем выдачи наличных денег из касс банков за январь-июнь этого года составил 1025,7 млрд грн. Выдачи наличных денег из касс банков за этот период 2020 года тоже немного уменьшились, по сравнению с прошлым годом – на 5,5 %.

Больше всего банки выдавали наличные:

по операциям клиентов с использованием платежных карт (75,5% от общего объема расходов);

для подкрепления операторов почтовой связи (6,5% от общего объема расходов);

для приобретения иностранной валюты у клиентов (6,2% от общего объема расходов).

В то же время крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали:

операции клиентов с использованием платежных карт (35,5% от общего объема поступлений);

торговая выручка (34,9% от общего объема поступлений);

выручка от всех видов услуг (9,4% от общего объема поступлений).

Справка Finance.ua:

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По состоянию на 21 июля общий объем наличной гривны на руках у населения, в кассах банков, банкоматах и терминалах превысил полтриллиона гривен. Темп роста спроса на наличную гривну ускорился до 25%.

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