Lamborghini представила новый суперкар с мощнейшим двигателем (фото, видео)

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Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил новый спорткар Lamborghini Essenza SCV12 с двигателем в 830 лошадиных сил.
Об этом заявил технический директор компании Маурицио Реджиани, сообщает портал Car Buzz.
«Essenza SCV12 является лучшим результатом атмосферного двигателя типа V12, это символ нашей марки с 1963 года», – сказал Реджиани.
Мощность самого двигателя типа V12 составляет 830 лошадиных сил, он считается самым мощным из тех, которые компания когда-либо выпускала. Всего будет изготовлено 40 экземпляров спорткара от Lamborghini.
Фото: Lamborghini
Как сообщает портал, максимальная скорость спорткара составляет 250 километров в час.
Фото: Lamborghini
Отмечается, что несмотря на отсутствие цены на эту модель заинтересованные клиенты должны рассчитывать на выплату нескольких миллионов за эксклюзив от итальянского автопроизводителя.
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