0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Lamborghini представила новый суперкар с мощнейшим двигателем (фото, видео)

Lamborghini представила новый суперкар с мощнейшим двигателем (фото, видео)

Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил новый спорткар Lamborghini Essenza SCV12 с двигателем в 830 лошадиных сил.

Об этом заявил технический директор компании Маурицио Реджиани, сообщает портал Car Buzz.

«Essenza SCV12 является лучшим результатом атмосферного двигателя типа V12, это символ нашей марки с 1963 года», – сказал Реджиани.

Мощность самого двигателя типа V12 составляет 830 лошадиных сил, он считается самым мощным из тех, которые компания когда-либо выпускала. Всего будет изготовлено 40 экземпляров спорткара от Lamborghini.


Фото: Lamborghini

Как сообщает портал, максимальная скорость спорткара составляет 250 километров в час.


Фото: Lamborghini

Отмечается, что несмотря на отсутствие цены на эту модель заинтересованные клиенты должны рассчитывать на выплату нескольких миллионов за эксклюзив от итальянского автопроизводителя.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.