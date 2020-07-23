Lamborghini представила новый суперкар с мощнейшим двигателем (фото, видео)

Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил новый спорткар Lamborghini Essenza SCV12 с двигателем в 830 лошадиных сил.

Об этом заявил технический директор компании Маурицио Реджиани, сообщает портал Car Buzz.

«Essenza SCV12 является лучшим результатом атмосферного двигателя типа V12, это символ нашей марки с 1963 года», – сказал Реджиани.

Мощность самого двигателя типа V12 составляет 830 лошадиных сил, он считается самым мощным из тех, которые компания когда-либо выпускала. Всего будет изготовлено 40 экземпляров спорткара от Lamborghini.



Фото: Lamborghini

Как сообщает портал, максимальная скорость спорткара составляет 250 километров в час.



Фото: Lamborghini

Отмечается, что несмотря на отсутствие цены на эту модель заинтересованные клиенты должны рассчитывать на выплату нескольких миллионов за эксклюзив от итальянского автопроизводителя.