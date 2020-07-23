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NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)

NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)

NASA запустила новый марсоход Perseverance (“Настойчивость”), который будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни.

Запуск транслировался на сайте NASA.

Отмечается, что ракета-носитель Atlas V с аппаратом на борту стартовала с площадки на мысе Канаверал. Планируется, что аппарат должен сесть на поверхность Марса 18 февраля 2021 года.

Общие затраты на миссию (создание аппарата и запуск) оцениваются в 2,1-2,7 миллиарда долларов.

Марсоход Perseverance будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также – 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник – 1,8-килограммовый мини-вертолет “Изобретательность” (“Ingenuity”).

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

По материалам Економічна Правда
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